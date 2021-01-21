Идеальный пресс: фитнес-блогерка показала простые упражнения для красивой фигуры

Фитнес-блогерка Хоуп Билл поделилась упражнениями для стального пресса. ФОТО: Instagram.com

Американская модель и фитнес-блогер 31-летняя Хоуп Билл поделилась своими любимыми упражнениями для стального пресса. Видео загрузила на свою страницу в Instagram.

Комплекс состоит из 4 простых, но эффективных упражнений, которые следует выполнять ежедневно. Поэтому, чтобы иметь тонкую талию и сексуальные кубики на животе, стоит начать с одной из разновидностей классической планки.

В этом упражнении есть динамика, что заставляет мышцы пресса "гореть" от нагрузки. Лежа на полу, поднимитесь на руках. Поднимайте правую ногу, согнув ее в колене, затем выпрямите. Сделайте то же самое с левой ногой. Выполняйте это упражнение в 3 подхода по 15 раз каждой ногой.

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2-е упражнение выполняется в той же позиции, что и 1-е. Но добавляются повороты туловищем и вращения коленного сустава. Это придаст вашей талии большей утонченности.

Не менее эффективна серия боковых планок.

4-е упражнение разнообразит тренировки, а также задействует различные группы мышц ягодиц, бедер и пресса.

Сильный пресс - это не только плоский живот, а залог здоровья опорно-двигательного аппарата, особенно позвоночника. Укрепленные мышцы пресса повышают показатели упражнений силовой направленности, где участвует корпус.