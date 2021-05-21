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пятница, 21 мая 2021 18:00

Продукты, которые ест человек в течение день, влияют на сон ночью

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Продукты, которые ест человек в течение день, влияют на сон ночью
То, что человек ест каждый день, может серьезно испортить ночной отдых. Фото: pixabay

Есть ряд причин, по которым могут возникнуть проблемы со сном.

Не всегда человек может представить, что диета, или вообще способ питания также влияют на сон, рассказала консультант по питанию Лорен Минхен.

По ее словам, то, что человек ест в течение дня, может серьезно испортить ночной отдых.

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"Пища, которую мы едим, влияет на сон посредством процесса пищеварения, что приводит к скачкам сахара в крови и вызывает секрецию инсулина в ответ на пищу. Если наши тела слишком заняты расщеплением тяжелой пищи, особенно если мы едим прямо перед сном, крепкий сон не придет", - говорит експерт.

Диетологи рекомендуют отказаться от трех привычек. Первая из них - поздний ужин. Ведь глубокий сон требует полупустого желудка. Его излишняя наполненность может привести к кислотному рефлексу, что негативно скажется на сне.

Много сахара. Углеводы часто вызывают сонливость. Но, когда их много, то это может иметь обратный эффект. Это негативно влияет на гормоны сна, из-за чего в течение ночи человек чаще просыпается. Важно рационально распределять белки, жиры и углеводы в рационе.

Еще одна плохая привычка - много пить перед сном. Вода - важная составляющая организма и ее баланс нужно поддерживать в течение дня, а не выпить все необходимое вечером.

"Чрезмерное потребление воды в позднее время может привести к нарушению сна, так как вам придется вставать ночью в туалет", - говорит експерт.

Питание играет большую роль для фигуры, здорового и красивого вида. Диетологи выделили продукты, от которых следует отказаться, чтобы не разрушить тело. Одним из таких блюд являются хлопья на завтрак, которые многие считают хорошим вариантом. Диетолог Алисия Галвин считает, что в большинстве таких продуктов есть сахар, искусственные подсластители и красители.

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