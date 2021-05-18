Продукты, которые приводят к разрушению тела

Мясо на гриле, которое все так любят в сезон шашлыков, также не является полезным. Фото: pixabay

Питание играет большую роль для фигуры, здорового и красивого вида.

Диетологи выделили продукты, от которых следует отказаться, чтобы не разрушить тело, пишет UkrHealth.

Одним из таких блюд являются хлопья на завтрак, которые многие считают хорошим вариантом. Диетолог Алисия Галвин считает, что в большинстве таких продуктов есть сахар, искусственные подсластители и красители.

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"Обычная порция может содержать до 12 граммов сахара, что составляет примерно одну столовую ложку сахарного песка. А что же белок и клетчатка? Всего около двух граммов каждого в зависимости от производителя", - говорит она.

Выбирая хлопья на завтрак, следует сначала прочитать состав. Содержание сахара должно быть минимальным, а клетчатки и белка - достаточным.

Фруктовый сок, смузи в бутылках или даже подслащенный чай со льдом могут вредить так же, как и газированные напитки. Специалисты утверждают, что существует связь между употреблением сладких напитков и риском сердечно-сосудистых заболеваний, что повышает вероятность сердечного приступа и инсульта.

Мясо на гриле, которое все так любят в сезон шашлыков, также не является полезным. Приготовленное при высокой температуре блюдо может быть источником полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) и гетероциклических аминов (ГКА), которые считаются потенциальными канцерогенами. Диетолог Холли Кламер советует уменьшить вред от этого продукта, выбирая более постное мясо, которое требует меньшего времени приготовления.

"Прежде чем выкладывать мясо на гриль, как следует его замаринуйте. Маринад выступает в качестве дополнительного защитного слоя, а также сокращает время приготовления", - рассказывает.

Ученые обнаружили идеальный продукт для перекуса, который улучшает настроение, утоляет голод и продлевает жизнь. Люди, которые едят черный шоколад, имеют благодаря ему улучшенное здоровье и долголетие.