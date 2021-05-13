Какой продукт выбрать для перекуса, чтобы он продлевал жизнь

Темный шоколад богат антиоксидантами, что помогает предотвратить развитие рака. Фото: pixabay

Ученые обнаружили идеальный продукт для перекуса, который улучшает настроение, утоляет голод и продлевает жизнь.

Люди, которые едят черный шоколад, имеют благодаря ему улучшенное здоровье и долголетие, пишет maximum.fm

Ученые сделали метаанализ восьми исследований, где собрали информацию почти 21 тисячи человек. Оказалось, что люди, которые часто вместо перекуса ели темный шоколад, имели значительно ниже риски сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому неудивительно, что у них длиннее продолжительность жизни.

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Темный шоколад богат антиоксидантами, что помогает предотвратить развитие рака. Его регулярное употребление в количестве около 30 граммов может стать одним из способов продлить жизнь.

Шоколад помогает поддерживать здоровое состояние сосудов и предупреждать воспаления, благодаря флавоноидам, входящим в его состав. А жиры, которые есть в черном шоколаде, не влияют на уровень холестерина. Этот продукт не только придаст энергии, но и снизит уровень кортизола - гормона стресса.