Назвали самые вредные продукты в жару

Помидоры и шпинат помогут охладиться в жару. Фото: health.24tv.ua

На жаре становится смертельно опасной таранька. Она соленая и задерживает в организме воду. Поэтому не происходит теплообмен и повышается давление.

Об этом рассказала Gazeta.ua Мария Крашук, столичный терапевт.

"Листовой салат, огурцы, сельдерей, помидоры способствуют естественному охлаждению организма, предупреждают перегрев и тепловой удар. Из фруктов - это арбузы и дыни. Еще все они богаты калием, который регулирует потерю жидкости от потоотделения", - пояснила врач.

В жару вредит есть макароны, жареные блюда и белковые продукты. Они повышают обмен веществ и разогревают организм.

Ограничить соленое и сладкое, потому что это усиливает жажду. Лучше употреблять компоты, йогурт, зеленый чай, вареные мясо и рыбу. Такая пища в жару улучшает сон и повышает работоспособность.

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Врач предостерегает от употребления лишней воды, насколько бы сильно ни хотелось пить. Не надо пить вместо двух литров четыре. Ее избыток нагружает сердце и сосуды, повышает давление. Лучше в привычную дозу добавить лимонный сок.

Отек лодыжек и боль в животе могут быть признаком сердечной недостаточности. Кажется, что резкое жжение в желудке, а на самом деле болит сердце. Также иногда может ощущаться боль в челюсти или спине.