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пятница, 21 июня 2019 13:24

Назвали ранние симптомы опасной болезни, которая поражает молодежь

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Назвали ранние симптомы опасной болезни, которая поражает молодежь
Онемение и покалывание в ногах являются одними из первых симптомов рассеянного склероза. Женщины их часто списывают на усталость из-за ношения неудобной обуви. ФОТО: womansday.com

Рассеянный склероз является хроническим заболеванием, при котором иммунная система начинает атаковать клетки головного и спинного мозга. Это приводит к нарушению зрения, равновесия, координации движений и других функций тела.

Возникает рассеянный склероз преимущественно в возрасте 20-50 лет. Чаще у женщин. Пишет издание Woman's Day.

Основными проявлениями рассеянного склероза являются:

1. Постоянная усталость. У 80% больных рассеянным склерозом это было первым симптомом.

2. Онемение и покалывание в конечностях, лице или туловище. Может ощущаться как уколы иглой или жжение. В одних неприятные ощущения возникают только в одной конечности или на одной стороне лица, в других — с обеих сторон.

3. Ригидность мышц, судороги. Люди с рассеянным склерозом ощущают скованность и непроизвольные сокращения мышц в конечностях, особенно в ногах. Также жалуются на боли в пояснице, трудности с выпрямлением коленей.

4. Размытость и постепенная потеря зрения, двоение в глазах. Возникают на фоне воспаления и повреждения зрительного нерва, характерных при рассеянном склерозе.

5. Головокружение и нарушение равновесия.

6. Проблемы с мочевым пузырем и кишечником. Учащаются позывы к мочеиспусканию, беспокоят запоры.

7. Ухудшение памяти. Одних беспокоят проблемы с запоминанием новой информации. Другие не могут вспомнить нужное слово во время разговора. Также больным становится трудно сосредоточиться на чем-то конкретном.

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Рассеянный склероз является одной из самых распространенных причин инвалидности среди молодежи. Что именно провоцирует появление этой болезни, неизвестно. Предполагают, что существует генетическая предрасположенность к ее развитию. Также есть версия о влиянии внешних факторов. В частности, речь идет о географическом расположении, недостатке витамина D и солнечного света, курении, ожирении, вирусных инфекциях, сильном либо хроническом стрессе, травмах, которые поражают нервную систему, гипергликемии и тому подобному.

womansday.com
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Дата
21
июня

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