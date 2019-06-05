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среда, 05 июня 2019 12:36

Назвали первый симптом Альцгеймера, возникающий еще до проблем с памятью

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Назвали первый симптом Альцгеймера, возникающий еще до проблем с памятью
Трудности с определением своего местонахождения являются ранним симптомом болезни Альцгеймера. ФОТО: gazeta.a42.ru

Проблемы с ориентацией в пространстве у людей с Альцгеймером возникают раньше нарушений памяти. Идя по привычному маршруту, больные внезапно сбиваются с пути, плохо ориентируются в новой среде и с трудом определяют свое местонахождение.

К таким выводам пришли ученые из Вашингтонского университета города Сент-Луис. Участие в их исследовании принимали 3 группы добровольцев: люди с неподтвержденным диагнозом, у которых обнаружили ранние маркеры Альцгеймера, больные с ранней стадией заболевания и здоровые. Пишет издание Woman's Day.

По условиям исследования, подопытные должны были найти выход из лабиринта. Люди с ранними маркерами справились хуже здоровых. Этим участникам было труднее изучать расположение объектов, помещенных в лабиринте в качестве ориентиром.

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Болезнь Альцгеймера — это одна из форм деменции. Является причиной нарушения памяти, торможенич процессов мышления и реакции, изменений в поведении. Что именно вызывает развитие этого заболевания до сих пор не выяснено. Известно лишь, что при Альцгеймере в мозгу накапливается много аномальных белков. Они забиваются в промежутки между мозговыми клетками и образуют собой целые клубки. Из-за этого клетки не могут между собой взаимодействовать и постепенно разрушаются. Со временем отдельные участки мозга отмирают. Одним из первых проявлений Альцгеймера является постепенная потеря кратковременной памяти. При таких условиях человек не может запомнить новую информацию и легко забывает недавно услышанное. При этом может без проблем вспоминать факты из далекого прошлого. Впоследствии из памяти стираются и они. Альцгеймер неизлечим. Со временем приводит к инвалидности и смерти. Лечение этой болезни направлено на смягчение симптомов и торможение патологических процессов. Чем раньше Альцгеймер диагностировать, тем успешнее оно будет.

womansday.com
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Дата
05
июня

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  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
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  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
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