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среда, 22 мая 2019 14:45

Назвали перечень продуктов, богатых витаминами В

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Назвали перечень продуктов, богатых витаминами В
Листовая зелень является одним из лучших источников витамина В9, известного как фолиевая кислота. ФОТО: kolobok.ua

Витамины группы В поддерживают работу нервной системы и регулируют обмен веществ. Они необходимы для нормального функционирования сердца, сосудов и органов пищеварения, влияют на состояние иммунитета и кожных покровов.

Лучший способ насытить организм витаминами группы В — позаботиться, чтобы в рационе было достаточно пищи, богатой этими веществами. Перечень таких продуктов подало издание BusinessInsider.

1. Яйца. Содержат в себе почти все витамины группы В. Имеются эти вещества как в белке, так и в желтке. Чтобы все они благополучно усвоились, есть яйца следует вареными. Все потому, что в сыром яичном белке содержится особое вещество, которое препятствует усвоению некоторых витаминов этой группы.

2. Семечки. Являются лучшим источником витамина В5: по сравнению с другими продуктами, в семенах подсолнечника этого вещества содержится больше всего.

3. Лосось. 100 граммов этой рыбы обеспечивают половину суточной потребности человека в B3, B12 и B6. Довольно много в лососе также В2, В1 и В5.

4. Курятина. Содержит в себе шесть из восьми витаминов группы В. В особо высоких дозах в ней имеются В3 и В6. В куриной грудинке этих веществ немного больше. В темном мясе курицы более высокая концентрация витаминов В5 и В2.

5. Говядина. Является отличным источником В1, В2, В3, В6, В9 и В12.

6. Молоко. Содержит много В2 и В12. Есть в нем также небольшие дозы В1 и В5.

7. Мидии и устрицы. Имеют в себе большое количество В1, В2, В6, В9 и В12.

8. Зелень. Ежедневное потребление ее является отличным способом пополнить запасы В9 — витамина, известного как фолиевая кислота. В различных видах листовой зелени содержится также много В2 и В4.

9. Субпродукты. Во внутренних органах имеется большое количество различных витаминов группы В. Например, в говяжьей печени много B2, B3, В5, B6, В9 и B12.

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Всего витаминов группы В восемь. Это такие, как В1, В2, В3, В5, В6, В7, В9 и В12. Каждый из них важно регулярно пополнять, ведь в организме они накапливаться надолго не способны. Недостаток в организме витаминов группы В проявляется следующими симптомами: постоянное чувство усталости, повышенная раздражительность или плаксивость, апатия, нарушение сна, головная боль, шум в ушах, ломкость, сухость и выпадение волос, шелушение кожи, ухудшение состояния ногтей, обострение гастрита, язвы и других болезней ЖКТ, постоянная тошнота и потеря аппетита, боль в мышцах, появление на коже красных пятен, стоматит, снижение остроты зрения.

businessinsider.com.au
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