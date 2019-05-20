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понедельник, 20 мая 2019 14:46

Назвали 10 скрытых признаков низкого давления

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Назвали 10 скрытых признаков низкого давления
Постоянно холодные ноги — одно из последствий пониженного давления. ФОТО: viva.nl

У многих людей кровяное давление постоянно понижено. При этом они чувствуют себя вполне нормально и не имеют жалоб на самочувствие. У других низкое давление сопровождается симптомами, мешающими вести привычный образ жизни. В таких случаях необходимо помочь организму прийти в норму.

Перечень симптомов, которые могут указывают на низкое кровяное давление, подало издание Rider's Digest.

1. Головокружение. Возникать может после резкого изменения положения тела. Часто беспокоит утром после подъема с постели.

2. Ухудшение концентрации внимания. При низком давлении ухудшается кровоснабжение мозга. Это приводит к голоданию мозговых клеток и, как следствие, к тому, что человеку не удается сосредоточить внимание на конкретном объекте.

3. Жажда. Как правило, появляется на фоне существенного снижения давления. В таком случае ее не удастся полностью утолить даже большим количеством воды.

4. Размытое зрение. Является одним из самых серьезных последствий снижения давления. Может долго не проходить. В худшем случае становится необратимым.

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5. Холодные руки и ноги, липкая кожа. Из-за низкого давления кровь к конечностям перестает нормально поступать. Потому кожа на них становится холодной и липкой. Может даже приобретать серый либо синюшный оттенок. Последнее обычно свидетельствует о критическом снижении давления.

6. Ускоренное сердцебиение. При низком давлении сердце не успевает наполниться кровью, а потому пытается компенсировать это за счет более частых сокращений.

7. Усталость и депрессия. Как упоминалось выше, на фоне низкого давления ухудшается кровоснабжение мозга. При таких условиях мозговые клетки не получают достаточно кислорода. Как следствие, возникает усталость, апатия, общая заторможенность, проблемы со сном и депрессия.

8. Тошнота и рвота. Такие симптомы могут возникать при низком давлении, вызванном длительным стоянием.

Низким считают давление меньше 100/60 мм рт. ст. Если до такой отметки давление падает чаще трех раз в месяц, стоит обратиться к терапевту. Врач назначит анализы, которые помогут исключить анемию и инфекции. В норму низкое давление удастся поднять шоколадом.

rd.com
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