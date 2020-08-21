МЗ изменит критерии госпитализации больных с коронавирусом

Теперь среднетяжелые формы заболевания также входят в показания к госпитализации. Фото: pixabay

Министерство здравоохранения планирует изменить подход к госпитализации и принимать в стационар только тяжелобольных с коронавирусом.

Причиной этого является рост заболеваемости Covid-19, сообщила Ольга Голубовская, заведующая кафедрой инфекционных болезней медуниверситета имени Богомольца, член медицинского совета при Минздраве.

По ее словам, сейчас среднетяжелые формы заболевания также входят в показания к госпитализации.

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"Если будет наблюдаться такой рост заболеваемости, будем вынуждены менять стратегию госпитализации. Среднетяжелые формы заболевания также входят в показания к госпитализации. Этим наша страна отличается от многих государств Западной Европы и США, где госпитализировали только людей в тяжелом состоянии. Но если заболеваемость возрастет, мы будем вынуждены тоже пересматривать показания и госпитализировать только тяжелые формы заболевания. Это усложнит оказание медицинской помощи ", - рассказала Голубовская.

Количество больных Covid-19 в Украине превысило 100 тыс. За последние сутки обнаружили 2106 новых случаев. С начала эпидемии, по состоянию на утро 21 августа, насчитывается 100 643 больных. Из них 2207 - умерли, 23 за последние сутки. 51 078 пациентов преодолели болезнь, за последние сутки - 637.