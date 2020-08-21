Количество больных Covid-19 в Украине перевалило за 100 тыс.

Количество больных Covid-19 в Украине превысило 100 тыс. За последние сутки обнаружили 2106 новых случаев.
Поэтому в целом с начала эпидемии, по состоянию на утро 21 августа, имеем 100 643 больных. Из них 2207 - умерли, 23 за последние сутки.
51 078 пациентов преодолели болезнь, за последние сутки - 637, сообщает Минздрав.
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Статистика по областям:
Винницкая область - 3478 случаев;
Волынская область - 4989 случаев;
Днепропетровская область - 1894 случая;
Донецкая область - 1183 случая;
Житомирская область - 2695 случаев;
Закарпатская область - 6771 случай;
Запорожская область - 1234 случая;
Ивано-Франковская область - 7462 случая;
Кировоградская область - 751 случай;
г. Киев - 11328 случаев;
Киевская область - 4805 случаев;
Львовская область - 12 793 случая;
Луганская область - 213 случаев;
Николаевская область - 912 случаев;
Одесская область - 5578 случаев;
Полтавская область - 614 случая;
Ровенская область - 8238 случаев;
Сумская область - 1124 случая;
Тернопольская область - 4301 случай;
Харьковская область - 7033 случая;
Херсонская область - 329 случаев;
Хмельницкая область - 1828 случаев;
Черновицкая область - 8505 случаев;
Черкасская область - 1219 случаев;
Черниговская область - 1366 случаев.
Во Всемирной организации здравоохранения не видят необходимости введения европейскими странами повторного жесткого карантина в связи с ростом случаев инфицирования Covid-19. Об этом заявил региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге. По его словам, за последние несколько месяцев европейские страны получили большой опыт борьбы с последующим распространением коронавируса. И теперь они значительно лучше подготовлены, чем в начале пандемии.
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