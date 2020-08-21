Количество больных Covid-19 в Украине перевалило за 100 тыс.

Количество больных Covid-19 в Украине превысило 100 тыс. За последние сутки обнаружили 2106 новых случаев.

Поэтому в целом с начала эпидемии, по состоянию на утро 21 августа, имеем 100 643 больных. Из них 2207 - умерли, 23 за последние сутки.

51 078 пациентов преодолели болезнь, за последние сутки - 637, сообщает Минздрав.

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Статистика по областям:

Винницкая область - 3478 случаев;

Волынская область - 4989 случаев;

Днепропетровская область - 1894 случая;

Донецкая область - 1183 случая;

Житомирская область - 2695 случаев;

Закарпатская область - 6771 случай;

Запорожская область - 1234 случая;

Ивано-Франковская область - 7462 случая;

Кировоградская область - 751 случай;

г. Киев - 11328 случаев;

Киевская область - 4805 случаев;

Львовская область - 12 793 случая;

Луганская область - 213 случаев;

Николаевская область - 912 случаев;

Одесская область - 5578 случаев;

Полтавская область - 614 случая;

Ровенская область - 8238 случаев;

Сумская область - 1124 случая;

Тернопольская область - 4301 случай;

Харьковская область - 7033 случая;

Херсонская область - 329 случаев;

Хмельницкая область - 1828 случаев;

Черновицкая область - 8505 случаев;

Черкасская область - 1219 случаев;

Черниговская область - 1366 случаев.

Во Всемирной организации здравоохранения не видят необходимости введения европейскими странами повторного жесткого карантина в связи с ростом случаев инфицирования Covid-19. Об этом заявил региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге. По его словам, за последние несколько месяцев европейские страны получили большой опыт борьбы с последующим распространением коронавируса. И теперь они значительно лучше подготовлены, чем в начале пандемии.