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среда, 28 апреля 2021 13:49

Можно ли употреблять алкоголь после Covid-вакцинации

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Можно ли употреблять алкоголь после Covid-вакцинации
Чрезмерное употребление алкоголя подавляет иммунную систему. Фото: pixabay.com

Употребление алкоголя до и после Covid-вакцинации может ослабить иммунитет и снизить эффект от прививки.

Хотя в настоящее время нет доказанных фактов влияния алкоголя на организм человека, получившего Covid-прививку, американские медики не советуют злоупотреблять им в период вакцинации, пишет New York Times. Существует множество свидетельств того, что чрезмерное употребление алкоголя подавляет иммунную систему, а следовательно может навредить организму вырабатывать антитела.

"Это опасно, поскольку его влияние на все биологические системы, включая иммунную, достаточно сильное и происходит быстро", - предостерегает доктор Илхэм Мессауди, директор Центра исследования вирусов Калифорнийского университета.

Когда алкоголь проходит через организм и контактирует с желудочно-кишечным трактом, то может изменить количество полезных бактерий в кишечнике, что влияет на защиту иммунной системы. После повторной прививки антитела в организме накапливаются в течение двух недель, а алкоголь может значительно задержать или даже полностью остановить этот процесс.

Ученые в течение семи месяцев давали алкогольные напитки обезьянам, которых вакцинировали от оспы. Результаты показали, что приматы, которые пили много алкоголя, имели слабый иммунный ответ на прививку. Реакция же обезьян, которые пили умеренно, была сильной.

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На Львовщине умер 63-летний мужчина, который накануне вакцинировался от коронавируса. У него были сопутствующие болезни сердца.

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