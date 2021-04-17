Мужчина умер после прививки от Covid-19

63-летний мужчина умер после вакцинации. Фото: portal.lviv.ua

На Львовщине умер 63-летний мужчина, который накануне вакцинировался от коронавируса.

У него были сопутствующие болезни сердца, сообщает председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

"15 апреля 2021 года мужчина получил прививку против Covid-19 препаратом Covishield от AstraZeneca. 16 апреля он скончался", - говорится в сообщении.

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Смерть зарегистрировали как "неблагоприятное событие после иммунизации". Однако, в субботу Козицкий обнародовал новую информацию о причинах смерти мужчины.

"Согласно врачебному свидетельству о смерти, у умершего была атеросклеротическая болезнь сердца, стенозирующий кардиосклероз и острая сердечно-сосудистая недостаточность", - отметил Козицкий.

В Черновцах в клинической больнице №3 умер провизор аптеки военного госпиталя. На прошлой неделе ему сделали прививку против коронавируса.