Moderna разрабатывает универсальную вакцину против гриппа и Covid-19.

В Украине от коронавируса вакцинировались почти 15 млн человек.Фото: pixabay.com

В 2023 году может появиться вакцина, объединяющая экспериментальную прививку против гриппа и бустерную дозу против коронавируса.

Об этом во время Всемирного экономического форума заявил исполнительный директор Moderna Стефан Бансель, сообщает ilsole24ore.

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"Мы находимся на стадии экспериментальных испытаний, и по лучшему сценарию мы могли бы распространить уникальную вакцину против коронавируса и гриппа осенью 2023 года", - сказал Бансель.

Новая вакцина позволит людям делать одну прививку вместо нескольких.

В ВОЗ не могут предусмотреть, когда пандемия коронавируса перейдет в фазу эндемии. Для этого страны должны вакцинировать 80-85% своего населения. При этом в организации уверены, что со временем и при достаточном уровне Covid-вакцинации пандемия коронавируса в мире перейдет в фазу эндемии.