Младенцу с признаками двух полов сделали сложную операцию

Родители совместно с врачами выбрали для младенца женский пол.. Фото: news.rambler.ru

Во Львове годовалому ребенку с гермафродитизмом сделали сложную операцию. Родители совместно с врачами выбрали для младенца женский пол.

Операцию провели в областной детской клинической больнице, пишет львовская газета "Экспресс".

"Ребенок имеет в организме женские и мужские половые железы. У нее много генитальных аномалий, как внутренних, так и внешних", - говорит детский уролог Андрей Поцюрко.

Во время первого этапа операции хирурги лапароскопически, то есть через проколы, зашли в брюшную полость и установили наличие железы, которая имеет и мужские, и женские половые признаки.

"Мы увидели, что у ребенка есть гипоплазированная матка и маточные трубы. С правой стороны обнаружили недоразвитый яичник. Его под действием гормонов можно стимулировать и превратить в полноценный. А с левой — железу, которая имеет и мужские и женские признаки", - говорит врач.

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Следующий этап работы хирургов будет заключаться в коррекции наружных половых органов.

"Каждый год к нам обращаются около 30 семей со всей Украины, дети которых имеют половые нарушения", - добавляет Поцюрко.

Гермафродитизм - наличие в одном организме мужских и женских половых органов. Это аномалия развития, встречается у одного из 2000 новорожденных.