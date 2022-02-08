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вторник, 08 февраля 2022 12:59

Минздрав назвало причины сокращения срока самоизоляции Covid-пациентов

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Минздрав назвало причины сокращения срока самоизоляции Covid-пациентов
Раньше Covid-пациенты должны были находиться на лечении 10 дней. Фото: pixabay.com

В Министерстве здравоохранения объяснили, почему в Украине сократили срок самоизоляции до пяти дней с появления первых симптомов или положительного ПЦР-теста.

Первой причиной для такого решения стали особенности новой волны коронавируса, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во вторник во время брифинга, передает Gazeta.ua.

"Из-за роста количества инфицированных и умеренного количества госпитализированных основной удар на себя принимают врачи и работники первичной медицинской помощи. Именно поэтому, было рекомендовано сокращение минимальной продолжительности лечения бессимптомных пациентов", - сказал он.

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Это позволяет сократить срок пребывания под медицинским наблюдением пациентов, имеющих легкое течение болезни. Раньше Covid-пациенты должны были находиться на лечении 10 дней с даты появления симптомов или с даты забора материала на тестирование.

Второй причиной для сокращения срока самоизоляции стало то, что штамм Omicron имеет значительно меньший инкубационный период, по сравнению с другими вариантами вируса.

"Большинство случаев передачи этого штамма происходит за один-два дня до появления симптомов, а также в следующие два-три дня после их появления", - добавил Ляшко.

Сроки лечения пациентов с коронавирусом сократили. Самоизоляцию можно завершать через пять дней после получения положительного теста.

В ближайшие две недели в Украине могут выявлять до 60 тыс. новых больных коронавирусом в сутки.

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Дата
08
февраля

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