В Украине сократили срок самоизоляции Covid-пациентов

Самоизоляцию можно завершать при отсутствии симптомов через пять дней с даты их появления. Фото: pixabay.com

В Украине сократили сроки лечения пациентов с коронавирусом.

Самоизоляцию можно завершать через пять дней после получения положительного теста. Основное условие — отсутствие симптомов, сообщает Министерство здравоохранения.

"Раньше Covid-пациенты должны были находиться на лечении 10 дней с даты появления симптомов или с даты забора материала на тестирование. Повторное тестирование могло проводиться не ранее 10 дней с момента появления симптомов или первого положительного теста", - говорится в сообщении.

Теперь повторное тестирование можно проводить через пять дней со дня появления симптомов или положительного результата ПЦР-тестирования. Если пациент получил отрицательный ПЦР-тест и не имеет симптомов, то самоизоляцию можно завершать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минздрав шокировал прогнозом по количеству Covid-больных за сутки

Также изоляцию можно завершать при отсутствии симптомов через пять суток с даты их появления или с даты получения положительного результата тестирования.

В красных зонах адаптивного карантина будут отслеживать только контакты высокого риска инфицирования и тяжелых последствий заболевания. Контакты высокого риска - это члены семьи инфицированного, уязвимые контактные лица по состоянию здоровья, а также лица, которые находятся в помещениях с высокой степенью риска.

Тех, кто получил полный курс прививки и ревакцинацию, можно считать контактами низкого риска.

За прошлые сутки, 6 февраля, зафиксировали 23 378 новых случаев Covid-19 в Украине. Среди новых больных - 2242 ребенка и 394 медработника. 2699 человек были госпитализированы. 115 умерли. 5024 человека выздоровели.