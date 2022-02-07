Минздрав шокировал прогнозом по количеству Covid-больных за сутки

 
Ексклюзивы
1/5
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Просмотров: 1269
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
Просмотров: 441
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
Просмотров: 1710
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
Просмотров: 612
Какие лазейки могут найти в делах Трухина и Кузьминых
Какие лазейки могут найти в делах Трухина и Кузьминых
Просмотров: 504
"Трухина должны выгнать из фракции, забрать мандат" – политолог о политической ответственности
"Трухина должны выгнать из фракции, забрать мандат" – политолог о политической ответственности
Просмотров: 279
Победа над Россией – это когда россияне будут говорить "Хотим как в Украине" - политтехнолог
Победа над Россией – это когда россияне будут говорить "Хотим как в Украине" - политтехнолог
Просмотров: 909
"Лишена "ура-патриотичности" и образа жертвы" - исследовательница рассказала о литературе ветеранов российско-украинской войны
"Лишена "ура-патриотичности" и образа жертвы" - исследовательница рассказала о литературе ветеранов российско-украинской войны
Просмотров: 1026
"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула
"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула
1 Просмотров: 342
Украинцы планируют летние отпуска, пока посольства эвакуируют своих людей – что пишет о нас мировая пресса
Украинцы планируют летние отпуска, пока посольства эвакуируют своих людей – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1251
Фото
Все фото
3
3
11
3
3
Еще одна область переходит в красную зону карантина
Еще одна область переходит в красную зону карантина
В Украине впервые малышу пересадили часть печени от посмертного донора
В Украине впервые малышу пересадили часть печени от посмертного донора
Министр-геракл: Малюська выложил эпическое видео, как таскает тяжелое
Министр-геракл: Малюська выложил эпическое видео, как таскает тяжелое
В Украине обновили карантинные зоны
В Украине обновили карантинные зоны
Крымчан будут возить на оккупированный полуостров на электромобилях - Верещук
Крымчан будут возить на оккупированный полуостров на электромобилях - Верещук
Видео
Все видео
Украинец 27 раз вакцинировался от Covid-19. Останавливаться не собирается
Украинец 27 раз вакцинировался от Covid-19. Останавливаться не собирается
Google запустил дудл, призывающий вакцинироваться от Covid
Google запустил дудл, призывающий вакцинироваться от Covid
Еще три банка начали выплачивать "ковидную тысячу"
Еще три банка начали выплачивать "ковидную тысячу"
Депрессия и галлюцинации – коронавирус влияет на психику
Депрессия и галлюцинации – коронавирус влияет на психику
Первая в мире страна изобрела Covid-вакцину, которую можно вдыхать
Первая в мире страна изобрела Covid-вакцину, которую можно вдыхать
Интервью
1/5
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 378
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 855
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
Просмотров: 1701
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 1026
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 405
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
04 февраля 2022
Просмотров: 684
Де вона?
"Кому вірити? Вірте Україні!" – помуркує телевізійний чорнобровець у краватці й водить носом-дзьобиком. Владні штандарти і герб за його спиною ...
понедельник, 07 февраля 2022 11:18

Минздрав шокировал прогнозом по количеству Covid-больных за сутки

  Комментировать
Минздрав шокировал прогнозом по количеству Covid-больных за сутки
До 60 тыс. новых случаев Covid-19 могут диагностироваться в ближайшие две недели - Ляшко. Фото: Минздрав Украины

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в ближайшие две недели в Украине могут выявлять до 60 тыс. новых больных коронавирусом в сутки.

Такой прогноз он озвучил в ходе онлайн-брифинга 7 февраля.

"В соответствии с нашими прогнозами в ближайшие две недели эта цифра (количество Covid-случаев. - Gazeta.ua) может еще возрасти до 60 тыс. в сутки", - сказал Ляшко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Две области перешли в желтую зону

Он также дал прогноз касательно спада заражений коронавирусом после прохождения пика.

"Учитывая опыт других стран, где с начала роста заболеваемости до пика проходило около одного месяца, а в Украине рост длится уже четыре недели подряд. На следующей, пятой неделе, также ожидается рост количества случаев коронавируса. А с седьмой недели 2022 года заболеваемость, вероятно, станет стабилизироваться и снижаться", - пояснил Ляшко.

За прошедшие сутки, 6 февраля, обнаружили 23 378 новых случаев Covid-19 в Украине. Среди новых больных - 2242 детей и 394 медработника. 2699 человек были госпитализированы. 115 умерли. 5024 человека выздоровели.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Минздрав шокировал прогнозом по количеству Covid-больных за сутки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
февраля

"Пек планеры, как блины" - легендарный Олег Антонов создавал самолеты в Киеве

Эштон Кутчер празднует 44-летие: знаковые роли кинозвезды, который должен был стать инженером-биохимиком

Вышла первая в мире печатная книга украинского автора

Евросоюз празднует 30-летний юбилей

Самое читаемое
Против войны с Украиной и за отставку президента: российские офицеры обратились к Путину
Против войны с Украиной и за отставку президента: российские офицеры обратились к Путину 2 Просмотров: 35739
Сотни людей вышли в Харькове на &quot;Марш единства&quot;, который хотела запретить городская власть - фото и видео
Сотни людей вышли в Харькове на "Марш единства", который хотела запретить городская власть - фото и видео
11
 Просмотров: 15732
Мальчика, проведшего пять дней в 23-метровом колодце, не спасли
Мальчика, проведшего пять дней в 23-метровом колодце, не спасли Просмотров: 14753
Провокация на Олимпиаде из-за языка. Российский комментатор оскорблял журналиста с украинской аккредитацией
Провокация на Олимпиаде из-за языка. Российский комментатор оскорблял журналиста с украинской аккредитацией
 Просмотров: 13509
Украинская фигуристка Шаботова расплакалась после выступления на Олимпиаде
Украинская фигуристка Шаботова расплакалась после выступления на Олимпиаде Просмотров: 10143
Здоровье
Опаснее и заразней: в Европе обнаружили новый штамм ВИЧ
Опаснее и заразней: в Европе обнаружили новый штамм ВИЧ Просмотров: 630
В Украину прибыла первая партия таблеток от Covid-19
В Украину прибыла первая партия таблеток от Covid-19 Просмотров: 1053
В Австрии ввели обязательную вакцинацию от Covid-19
В Австрии ввели обязательную вакцинацию от Covid-19 Просмотров: 171
Украина на борьбу с Covid-19 потратила более 100 млрд грн
Украина на борьбу с Covid-19 потратила более 100 млрд грн Просмотров: 72
Рекорд за все время пандемии: Covid-19 набирает невиданные обороты
Рекорд за все время пандемии: Covid-19 набирает невиданные обороты Просмотров: 4554
Больше всего комментируют
4
В ОРДЛО утверждают, что Ермак в Париже пообещал рассмотреть их предложения — СМИ
4
"Преподавать по-русски" - экс-депутат Госдумы РФ на гостелеканале "Дом" начал "поучать" украинцев
4
"Нужно быть очень реалистичным": Макрон рассказал, чего ожидает от переговоров с Путиным
3
"Без тебя никак" - Зеленский посвятил жене стихотворение
2
Против войны с Украиной и за отставку президента: российские офицеры обратились к Путину
Голосов: 655
Голосование Если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее время, за кого отдали бы свой голос?
  • Виталий Кличко
  • Борислав Береза
  • Николай Томенко
  • Марина Порошенко
  • Роман Грищук
  • Алексей Кучеренко
  • Андрей Ильенко
  • Сергей Притула
  • Юрий Левченко
  • Свой вариант
Просмотреть