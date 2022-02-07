Минздрав шокировал прогнозом по количеству Covid-больных за сутки

До 60 тыс. новых случаев Covid-19 могут диагностироваться в ближайшие две недели - Ляшко. Фото: Минздрав Украины

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в ближайшие две недели в Украине могут выявлять до 60 тыс. новых больных коронавирусом в сутки.

Такой прогноз он озвучил в ходе онлайн-брифинга 7 февраля.

"В соответствии с нашими прогнозами в ближайшие две недели эта цифра (количество Covid-случаев. - Gazeta.ua) может еще возрасти до 60 тыс. в сутки", - сказал Ляшко.

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Он также дал прогноз касательно спада заражений коронавирусом после прохождения пика.

"Учитывая опыт других стран, где с начала роста заболеваемости до пика проходило около одного месяца, а в Украине рост длится уже четыре недели подряд. На следующей, пятой неделе, также ожидается рост количества случаев коронавируса. А с седьмой недели 2022 года заболеваемость, вероятно, станет стабилизироваться и снижаться", - пояснил Ляшко.

За прошедшие сутки, 6 февраля, обнаружили 23 378 новых случаев Covid-19 в Украине. Среди новых больных - 2242 детей и 394 медработника. 2699 человек были госпитализированы. 115 умерли. 5024 человека выздоровели.