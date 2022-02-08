Рассказали о последствиях одновременного инфицирования Covid-19 и гриппом

Риск заболеть Covid-19, гриппом или другим вирусом респираторной группы инфекций остается высоким. Фото: pixabay.com

В Украине наблюдают сверхвысокий уровень интенсивности эпидпроцесса острых респираторных вирусных инфекций.

В то же время существует риск одновременно заболеть гриппом и коронавирусом, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во вторник во время брифинга, передает Gazeta.ua.

"Оба патогена могут привести к пневмонии, респираторной недостаточности и иметь долгосрочные последствия для здоровья", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине обновили карантинные зоны

Нужно соблюдать противоэпидемические правила, ведь риск заболеть Covid-19, гриппом или другим вирусом респираторной группы инфекций остается высоким.

Ляшко призвал украинцев следить за здоровьем и оставаться дома при обнаружении первых симптомов вирусного заболевания.

Сроки лечения пациентов с коронавирусом сократили. Самоизоляцию можно завершать через пять дней после получения положительного теста. В ближайшие две недели в Украине могут выявлять до 60 тыс. новых больных коронавирусом в сутки.