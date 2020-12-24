Минздрав назвал количество вакцин в неделю, которое способна получить Украина

Надлежащие условия для хранения вакцин в нашей стране могут создать для одного-двух разработчиков. Фото: pixabay

В Украине нет подходящих условий для хранения вакцин против коронавируса.

За неделю мы сможем получать до 300 тыс. доз препарата, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он утверждает, что надлежащие условия для хранения вакцин в нашей стране могут создать для 1-2 разработчиков.

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"У одного норма хранения вакцин минус 70 градусов. В другого - минус 20 градусов. Другие дают минус 2-8 градуса. Чтобы обеспечить минус 70 градусов, у нас действительно мало возможностей. Мы сможем принимать до 300 тысяч доз в неделю", - заявил Степанов.

Украина будет покупать вакцины от коронавируса, но для людей вакцинация будет бесплатная. Минимум для закупок нужно 7 млрд, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий в эфире "Гражданского радио".