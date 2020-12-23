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среда, 23 декабря 2020 13:24

Нардеп заверил, что вакцина для украинцев будет бесплатная

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Нардеп заверил, что вакцина для украинцев будет бесплатная
По словам Радуцкого, Украина договаривается со всеми производителями вакцины. Фото: pixabay

Украина будет покупать вакцины от коронавируса, но для людей вакцинация будет бесплатная.

Минимум для закупок нужно 7 млрд, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий в эфире "Гражданского радио".

Он утверждает, что 2021 года создадут фонд, деньги из которого будут для покупки вакцин. Это постановила Верховная Рада и Кабмин пообещал выполнения постановления. 2,6 млрд - это минимальная цифра, которая есть в бюджете, но деньги еще собираются добавить.

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В то же время Украине передадут бесплатную вакцину по системе COVAX.

По словам Радуцкого, Украина договаривается со всеми производителями вакцины.

"Еще 3 производителя получили вакцины, которые зарегистрируют в этом году, и Украина будет иметь выбор, что покупать и где покупать. Мы вакцину официально получим по системе COVAX в феврале или в начале марта, но есть договоренности, что может так быть, что в феврале мы можем получить вакцину по закупкам для государства за деньги, а для людей это бесплатное вакцинирование", - сказал Радуцкий.

Министерство здравоохранения Украины утвердило план иммунизации населения от Covid-19. Об этом пишет пресс-служба Центра общественного здоровья. Вакцинировать население на базе имеющихся пунктов прививок, мобильными бригадами по иммунизации, а также во временных центрах вакцинации.

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