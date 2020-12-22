Утвердили план вакцинации для украинцев

Министерство здравоохранения Украины утвердило план иммунизации населения от Covid-19.

Об этом пишет пресс-служба Центра общественного здоровья.

Вакцинировать население на базе имеющихся пунктов прививок, мобильными бригадами по иммунизации, а также во временных центрах вакцинации.

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Планом утвержден 4 этапа вакцинации:

1) январь-апрель 2021 года - люди с высоким риском инфицирования и развития коронавируса и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией;

2) апрель-июнь 2021 года - люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития коронавируса и те, кто предоставляет медицинские услуги;

3) июнь-сентябрь 2021 года - люди с высоким риском инфицирования и развития коронавируса и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;

4) сентября 2021 года - март 2022-го - люди с повышенным риском инфицирования и развития коронавируса и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

Автор: Центр общественного здоровья

"Мы готовы получать вакцину уже в 1-м квартале 2021 года. Первоочередной будет вакцинация медиков, особенно тех, кто работает в стационарах, где предоставляют лечение от Covid-19. Вакцинация для украинцев из неподконтрольной территории также будет доступна - соответствующая процедура будет утверждена отдельным планом", - отметил Игорь Кузин.

За последние сутки в Украине обнаружили 8513 новых больных коронавирусом. Из них детей - 415, медработников - 368. Всего, по состоянию на утро 22 декабря, имеем 979 506 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 16 897 летальных. 232 пациентов умерли за последние сутки. Тогда как днем ​​ранее фиксировали 80 смертей.