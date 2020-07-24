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пятница, 24 июля 2020 13:38

Минздрав нашёл способ, как снизить цены на лекарства

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Минздрав нашёл способ, как снизить цены на лекарства
Получить дешевые лекарства возможно за счет того, что в электронный рецепт вносится только действующее вещество, позволяющее выбирать между препаратами с такой действующим веществом с учетом стоимости. Фото: pixabay

Расширить программу "Доступные лекарства", которая предусматривает и снижение их цены, планируют в Министерстве здравоохранения.

Программа предусматривает использование электронных рецептов, рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, получить дешевые лекарства возможно за счет того, что в электронный рецепт вносится только действующее вещество, позволяющее выбирать между препаратами с таким действующим веществом с учетом стоимости.

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"Мы проговорили с фармпроизводителями введения электронного рецепта. Он у нас сейчас используется в программе" Доступные лекарства ". Для того, чтобы наши пациенты получали лекарственные средства с существенным снижением цены. Итак, мы считаем, что надо электронный рецепт максимально расширять, внедрять в нашей стране, в том числе - постепенно избавиться вообще бумажных рецептов ", - сказал Степанов.

Он уверяет, что в аптеках можно будет купить лекарства по рецепту, как это предусмотрено. Тогда это можно будет контролировать.

В Минздраве отметили, что с апреля 2019 года по правительственной программе "Доступные лекарства" выписали более 18 млн рецептов, а еженедельно электронний рецепт получает 8000 новых пациентов. При этом Минздрав продолжает совершенствовать систему и добавляет к ней новые лекарственные средства.

Вопрос введения 2D-кодирования лекарственных средств обсудили представители Министерства здравоохранения и фармпроизводств. На внедрение 2D- кодирования могут уйти от 2 до 2,5 года, поскольку некоторым фармпроизводителям нужно переоборудовать производственные линии, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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