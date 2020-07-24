В Минздраве определили, как будут бороться с фальсифицированными препаратами

2D-кодирования будет осуществляться при производстве препаратов, код сразу вносится в общую систему. Фото: pixabay

Вопрос введения 2D-кодирования лекарственных средств обсудили представители Министерства здравоохранения и фармпроизводств.

На внедрение 2D- кодирования могут уйти от 2 до 2,5 лет, поскольку некоторым фармпроизводителям нужно переоборудовать производственные линии, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"По данным ВОЗ, до 10% лекарственных средств, которые есть на рынке Украины, фальсифицированы. Это большой риск для пациентов. ... Первое, что мы проговорили, - введение 2D-кодирования на наших лекарственных средствах, всех, используемых и зарегистрированых в Украине. Это и украинского, и импортного производства. Такова мировая практика ", - сказал Степанов.

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Он уверяет, что 2D-кодирования будет осуществляться при производстве препаратов, код сразу вносится в общую систему, и путь лекарственного средства можно будет отслеживать от производства до аптеки.

"Таким образом мы можем четко проконтролировать, что в наших аптеках не будет фальсифицированных лекарственных средств", - сказал Степанов.

Первыми на 2D-кодирования будут переведены те лекарственные средства, которые входят в правительственную программу "Доступные лекарства".

Для предотвращения фальсификации и контроля обращения лекарственных средств приняли методику системы верификации (сериализация, или 2D-кодирования). Такой код является уникальным идентификатором, позволяющим идентифицировать название, фармацевтическую форму, прочность, размер, тип упаковки. Также он содержит информацию о национальном номер, серийный номер, срок годности и данные о производителе.