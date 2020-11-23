Медленный убийца: хронический аппендицит развивается незаметно

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Воспаление аппендикса может убить человека, если его вовремя не вырезать. Сейчас это делают лапароскопически - через маленькие надрезы. За сутки пациент вставал с постели, на четвертый - возвращается домой. Рубцов почти не видно.

Надо быть готовым, что воспаление не всегда возникает внезапно. Может развиваться постепенно с более слабыми симптомами.

Об этом предупреждает Мария Попова, столичный детский хирург.

Сначала спазмы ощущаются у пупка и переходят в правую сторону живота. Постепенно человек привыкает к боли. Он может усиливаться при кашле и физических нагрузках. Это признаки хронического аппендицита.

"От любого аппендицита можно умереть. Рано или поздно аппендикс зажжется. Позднее обращение в больницу - беда неотложной хирургии. Ребенка с болью в животе обязательно должен осмотреть хирург, не позднее 6 часов от начала приступа. Но каждый пятый пациент поступает к нам по истечении суток", - рассказывает врач.

От хронического аппендицита ребенок становится вялая, жалуется на боль в правом боку. Отказывается от еды, капризничает. Может быть тошнота, рвота. Если в аппендикса нетипичное расположение, верхушкой он может раздражать мочевой пузырь. Тогда ребенок часто мочится. Жалуется на боль при мочеиспускании.

Как только заболел дело живот, надо сделать ультразвуковую диагностику, общие анализы крови и мочи.

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Хронический аппендицит не оперируют, но человека часто осматривают. Чтобы во время обострения не упустить времени и вырезать аппендикс.

В таком состоянии вредят очистительная клизма и обезболивающие таблетки. Грелка на животе дает тепло, через которое в аппендиксе собирается гной.

Хирург 27-летний Леонид Рогозов провел на себе операцию по удалению аппендикса. Находился на станции "Новолазаревская" в Антарктиде. Боль в правой подвздошной части, слабость, тошноту, лихорадку почувствовал за сутки до операции. Будучи единственным врачом на станции сам поставил себе диагноз - острый аппендицит.