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среда, 10 февраля 2021 15:33

Медики везли на санях пациентку с инфарктом

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На Львовщине из-за сильных заносов медики везли пациентку в больницу на санях. Машина скорой помощи не могла подъехать в помещение пациентки, у которой случился инфаркт.

Автор: facebook.com/emergency.lviv
  Медики везли пациентку с инфарктом в больницу на санях
Медики везли пациентку с инфарктом в больницу на санях

Погодные условия осложнили работу врачам, но медики вовремя помогли женщине, пишет Львовский областной центр экстренной медпомощи и медицины катастроф в Facebook.

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За помощью к врачам обратилась фельдшер пункта экстренной медпомощи "Жовква". Женщина 1-й прибыла на вызов и обнаружила у пациентки инфаркт.

Автор: facebook.com/emergency.lviv
  Медики везли пациентку с инфарктом в больницу на санях
Медики везли пациентку с инфарктом в больницу на санях

65-летнему завхозу областной инфекционной больницы в Запорожье объявили о подозрении в нарушении правил безопасности, что привело к гибели 4 человек. Работник не остановил работу оборудования по выполнению работ с повышенной опасностью, что создало угрозу жизни и здоровью людей.

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