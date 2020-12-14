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понедельник, 14 декабря 2020 05:25

Медики раскрыли невероятные свойства гречки

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Медики раскрыли невероятные свойства гречки
Оказалось, что этот продукт может продлить жизнь при ежедневном употреблении. Фото: Pixabay

Медики раскрыли невероятные свойства гречки. Оказалось, что этот продукт может продлить жизнь при ежедневном употреблении.

Такие выводы сделаны диетологами по итогам исследования. Так, гречка способствует производству организмом собственных белков. Эта крупа считается полезной даже среди вегетарианцев. Исследования специалистов указывает в пользу того, что за счет упомянутого продукта генерируется сиртуин, который также называют "белком долголетия", пишет ukrhealth.

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Именно с его помощью обеспечивается защита организма от старения на клеточном уровне. За счет сиртуинов можно повысить стрессоустойчивость и в долгосрочной перспективе увеличить продолжительность жизни. Диетологи называют гречку хорошей составляющей здоровой диеты.

Ранее медики заявили, что яблочный уксус положительно влияет на здоровье человека. Узнайте чем полезен этот продукт.

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