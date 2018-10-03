Медицинский бизнес: между ледниковым периодом и глобальным потеплением

V Международный Форум собственников и руководителей частных клиник собрал более 200 представителей частного и государственного сектора здравоохранения из Украины и других стран мира

В Киеве прошел V Международный Форум собственников и руководителей частных клиник. Мероприятие собрало более 200 представителей частного и государственного сектора здравоохранения из Украины и других стран мира для обсуждения новых вызовов и перспектив развития медицинского бизнеса.

28 сентября 2018 года в отеле Hilton состоялся масштабный мозговой штурм с участием опытных практиков, работающих в частном секторе медицины, и смелых теоретиков – известных бизнес-стратегов и консультантов. Его целью стал поиск новой парадигмы развития системы здравоохранения в Украине в условиях активного внедрения медицинской реформы. Организатор форума – "Академия Заблоцкого".

Актуальность темы подсказала сама жизнь, ведь процессы изменения экономической, социальной и ментальной структуры украинского общества ускоряются год от года. Эти перемены требуют адекватной реакции и адаптации профессионального медицинского сообщества к наступившей новой реальности. Но для того, что эти процессы проходили максимально эффективно, необходимо проверить правильность постановки "диагноза" и выбрать оптимальный протокол лечения наиболее актуальных проблем и вызовов, с которыми сталкивается сегодня частная медицина.

Благодаря, усилиям основателя Форума Ярослава Заблоцкого и его команды, мероприятие традиционно собрало авторитетный консилиум из ведущих бизнес-экспертов, для которых предпринимательство является не только предметом профессионального изучения, но искреннего интереса.

V Международный Форум собственников и руководителей частных клиник собрал более 200 представителей частного и государственного сектора здравоохранения из Украины и других стран мира

Главная особенность Форума 2018 года – взгляд на перспективы развития частной медицины, в контексте новых трендов, которые будут определять направления развития человека, общества, экономики, науки и техники в ближайшем будущем. Одним из наиболее важных станет – изменение в мышлении собственников клиник, которым для победы в конкурентной борьбе придется приспосабливаться к новой иерархии ценностей клиентов. На это указал в своем докладе "Майдан в операционной: как не довести до восстания пациентов?" Евгений Глибовицкий.

"На успех смогут рассчитывать лишь компании, строящие свои отношения с клиентами на основе игры с позитивной суммой, то есть те, кто рассматривает их не как ресурс, а как партнеров", – подчеркнул ведущий специалист по разработке долгосрочных стратегий.

Евгений Глибовицкий

"Сегодня вы конкурируете не между собой – вы включены в большую игру, где объектом конкуренции являются не продукты, сервисы и услуги, а людские ресурсы", – утверждает в своем докладе "Конкурентоспособность медицинских бизнесов: где окажутся деньги клиентов?" системный исследователь бизнеса Игорь Гут.

Системный исследователь бизнеса Игорь Гут

На необходимость поиска баланса между частными и общественными интересами для построения успешного бизнеса в новых условиях указал в докладе "Как не попасть в рабство к собственному бизнесу?" эксперт корпоративного обучения Петер Зашев.

V Международный Форум собственников и руководителей частных клиник собрал более 200 представителей частного и государственного сектора здравоохранения из Украины и других стран мира

"Задача медицины будущего – создание пространства здоровой, долгой и полноценной жизни, где врач является центром доверия, – уверен футуролог Андрей Длигач. – Поэтому самое главное, что он должен делать сегодня – в переходный период – заниматься усилением своей репутации, которая станет его основным капиталом завтра".

Футуролог Андрей Длигач

Однако в Украине уже есть примеры клиник, создавших бизнес-модели, в которых социальная ответственность стала ключевой частью стратегии успеха.

"Доверие стоит дороже денег, – уверен Ярослав Заблоцкий. – А социальный капитал, который создается за счет ежедневной работы с клиентами и собственной командой – единственный надежный фундамент для строительства стратегии развития частной медицинской компании будущего".

Ярослав Заблоцкий

Яркие и полезные дискуссии, вызвавшие интерес всех участников Форума, состоялись в специальной панели экспертов, обсудивших изменения в медицинской сфере, а также вопросы конкуренции государственных и частных клиник в борьбе за клиентов и привлечение инвестиций. Ее участниками стали: Ростислав Валихновский – основатель Института хирургии Valikhnovski Surgery, Татьяна Михнова – директор медицинского центра Святой Параскевы, Михаил Радуцкий – президент клиники "Борис", Андрей Харьков – пластический хирург, Игорь Шпак – главный врач "Оксфорд Медикал Аккомпани", Максим Леснухин – руководитель Naturelle Dental Clinic и Евгений Шагов – руководитель и владелец Shagov Aestetic Medicine.

Экспертная панель инвесторов

Интересным было и обсуждение своевременности инвестирования в медицинский бизнес в экспертной панели инвесторов, в которой приняли участие: Алексей Шершнев – генеральный директор медицинской компании ilaya, Михаил Гранчак – управляющий директор Dragon Capital, Тигран Арутюнян – генеральный директор медицинского дома Odreх, Денис Тафинцев – старший партнер Horizon Capital.

Экспертная панель инвесторов

Специальным событием Форума стала презентация уникального мобильного приложения Dental Сare App, созданного по инициативе Ярослава Заблоцкого для центров гигиены Dental Сare Office. Его функционал позволяет каждому сделать максимум возможного для здоровья зубов и десен: личный календарь посещения стоматолога, оценка и рейтинг здоровья ротовой полости, подбор профессиональных паст и щеток и их доставка по всей Украине.

Мобильное приложение Dental Сare App