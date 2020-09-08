Маски на улице не нужны - эксперты

Фото: Марго Дидиченко

В закрытом помещении ношение масок защищает от заражения коронавирусом, тогда как в открытом пространстве с соблюдением физической дистанции маска не обязательна. Об этом рассказал заместитель директора Центра общественного здоровья Александр Мацьков во время экспертного обсуждения "Город-движ в условиях пандемии: как адаптировать общественные пространства". Оно прошло 3 сентября в сквере Небесной Сотни в центре Киева.

В обсуждении приняли участие представители МОН, Центра общественного здоровья, аналитики, урбанисты, архитекторы. Вместе эксперты различных сфер раскрывали тему, которая объединяет всех - взаимодействие в публичном пространстве.

Основным лозунгом в течение карантина было "Оставайся дома". Директор CEDOS Иван Вербицкий напомнил о проблемах тех, у кого нет дома, и насколько могли быть важными для них вопросы безопасности в пространстве. Эксперт убежден, что абсолютно безопасными публичные пространства сделать невозможно, ведь придется применить много ограничений, что приводит со временем к сопротивлению.

В закрытом помещении ношение масок защищает от заражения коронавирусом, тогда как в открытом пространстве с соблюдением физической дистанции маска не обязательна. Об этом рассказал заместитель директора Центра общественного здоровья Александр Мацьков

Свои наработки представили архитекторы Львова, Киева и Харькова. Антон Коломейцев, главный архитектор Львова, подключился к аудитории в формате Zoom и поделился идеями сквозь призму архитектурных разработок для родного города.

Архитектор Елена Орап и дизайнер Даша Подольцева из "Город-сад" на основе мировых тенденций адаптации пространств объяснили, как можно реализовать эти идеи в украинских реалиях. В частности разметка на площади для очередей в магазинах в Италии, садовый лабиринт в Австрии (проект "Парка дистанции" для Вены), или детские качели советских времен, типа лодочка или карусель.

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Кроме расположения стульев на расстоянии 1,5 м друг от друга, наличия масок и антисептиков для гостей, предлагали также выбрать наклейку на вечер из вариантов степени соблюдения социальной дистанции: "Обнимаюсь" (зеленый цвет), "Без объятий" (желтый цвет), "Держу дистанцию ​​"(красный).

В Минздраве не исключают введение красной зоны по всей Украине. Это возможно при ухудшении эпидситуации. Об этом сообщает "РБК-Украина". "Чтобы сдержать рост заболеваемости, не исключено, что правительство будет вынуждено ввести режим красной зоны для всей страны. Ведь здоровье нации - главный его приоритет", - добавили в ведомстве.