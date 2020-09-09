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среда, 09 сентября 2020 15:27

Украинцы покупают справки с отрицательным тестом на Covid-19 для выезда за границу

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Украинцы покупают справки с отрицательным тестом на Covid-19 для выезда за границу
Спрос и цены на ПЦР-тесты могут уменьшиться в ближайшее время. Фото: Pixabay

Для того, чтобы выехать за границу, украинцам предлагают купить справки об отрицательном результате ПЦР на Covid-19.
Об этом рассказал коммерческий директор "Синево" Николай Скавронский информагентству "Интерфакс-Украина".
"На сегодняшний день ПЦР-тесты делают и для выявления вируса, и выполняя формальные требования для выезда за границу или выхода из карантина. Что касается сдачи тестов для выезда за границу, то сейчас на рынке уже существует некая торговля справками" отрицательного результата ПЦР для выезда за границу", - сказал Скавронский.
Сегодня такие схемы используют некоторые туроператоры, чтобы туристы за небольшие деньги могли получить нужную справку без сдачи анализов.

Николай Скавронский прогнозирует удешевление ПЦР-тестов и уменьшение их спроса.

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"Как только будет внесено изменение в законодательство и ПЦР станет не единственным обязательным для постановки диагноза тестом, а, например, можно будет делать анализ на антиген к коронавирусу, цена на который будет в разы ниже, это приведет к тому, что рынок ПЦР-анализов по завышенным ценам сразу упадет, поскольку ПЦР-тесты потеряют свою эксклюзивность", - отметил коммерческий директор" Синево ".

За последние сутки в Украине обнаружили 2551 нового больного коронавирусом.
Всего с начала эпидемии в стране, по состоянию на утро 9 сентября, имеем 143 030 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 2979 - летальные. 45 пациентов умерли за последние сутки.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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