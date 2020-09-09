Украинцы покупают справки с отрицательным тестом на Covid-19 для выезда за границу

Спрос и цены на ПЦР-тесты могут уменьшиться в ближайшее время. Фото: Pixabay

Для того, чтобы выехать за границу, украинцам предлагают купить справки об отрицательном результате ПЦР на Covid-19.

Об этом рассказал коммерческий директор "Синево" Николай Скавронский информагентству "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день ПЦР-тесты делают и для выявления вируса, и выполняя формальные требования для выезда за границу или выхода из карантина. Что касается сдачи тестов для выезда за границу, то сейчас на рынке уже существует некая торговля справками" отрицательного результата ПЦР для выезда за границу", - сказал Скавронский.

Сегодня такие схемы используют некоторые туроператоры, чтобы туристы за небольшие деньги могли получить нужную справку без сдачи анализов.

Николай Скавронский прогнозирует удешевление ПЦР-тестов и уменьшение их спроса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Раде отменили 2 заседания комитета из-за коронавируса

"Как только будет внесено изменение в законодательство и ПЦР станет не единственным обязательным для постановки диагноза тестом, а, например, можно будет делать анализ на антиген к коронавирусу, цена на который будет в разы ниже, это приведет к тому, что рынок ПЦР-анализов по завышенным ценам сразу упадет, поскольку ПЦР-тесты потеряют свою эксклюзивность", - отметил коммерческий директор" Синево ".

За последние сутки в Украине обнаружили 2551 нового больного коронавирусом.

Всего с начала эпидемии в стране, по состоянию на утро 9 сентября, имеем 143 030 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 2979 - летальные. 45 пациентов умерли за последние сутки.