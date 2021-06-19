Лучше не рисковать: опасная поза в сексе для мужчин

Секс-позиция всадница не самая опасная для мужчин, как многие считают. Она лишь на 3 месте антирейтинга.
Ученые Государственного университета Рио-де-Жанейро определили, какие же действия являются причиной переломов полового члена.
Секс может закончиться переломом пениса от позиции собачки. С ней связаны 41% обращений к врачам.
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Второе место рейтинга и 25,5% обращений за миссионерской позицией. А третье место занимает всадница и ее 10% случаев.
Травм можно избежать если быть максимально осторожными с амплитудой и скоростью движений во время секса.
Во время секса некоторые женщины могут испытывать дискомфорт внизу живота и поэтому не могут расслабиться и получить удовольствие.
Специалисты нашли причину этого - грибки Candida, вызывающие инфекционное заболевание кандидоз.
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