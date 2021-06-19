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воскресенье, 27 июня 2021 02:28

Лучше не рисковать: опасная поза в сексе для мужчин

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Лучше не рисковать: опасная поза в сексе для мужчин
Pozytsiya vershnytsya u seksi mozhe travmuvaty penis. e naynebezpechnisha dlya cholovikiv, yak bahato khto vvazhaye. Vona osidaye lyshe 3 mistse antyreytynhu. Ucheni Derzhavnoho universytetu Rio-de-Zhaneyro vyznachyly, yaki zh diyi mozhutʹ staty prychynoyu perelomiv statevoho chlena. Seks mozhe zakinchytysya perelomom penisa vid pozytsiyi sobachky. Z neyu pov'yazani 41% zvernenʹ do likariv. CHYTAYTE TAKOZH: Khto b podumav: vyznachyly, de u cholovikiv znakhodytʹsya tochka G druhe mistse reytynhu ta 25,5% zvernenʹ za misionersʹkoyu pozytsiyeyu. A tretye mistse posidaye vershnytsya ta yiyi 10% vypadkiv. Travm mozhna unyknuty yakshcho buty maksymalʹno oberezhnymy z amplitudoyu ta shvydkistyu rukhiv pid chas seksu. Pid chas seksu deyaki zhinky mozhutʹ vidchuvaty dyskomfort vnyzu zhyvota i tomu ne mozhutʹ rozslabytysya ta otrymaty zadovolennya. Fakhivtsi znayshly prychynu tsʹoho - hrybky Candida, yaki vyklykayutʹ infektsiyne zakhvoryuvannya kandydoz. Ещё 878 / 5000 Результаты перевода Позиция всадница в сексе может травмировать пенис. Фото: maximum.fm

Секс-позиция всадница не самая опасная для мужчин, как многие считают. Она лишь на 3 месте антирейтинга.

Ученые Государственного университета Рио-де-Жанейро определили, какие же действия являются причиной переломов полового члена.

Секс может закончиться переломом пениса от позиции собачки. С ней связаны 41% обращений к врачам.

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Второе место рейтинга и 25,5% обращений за миссионерской позицией. А третье место занимает всадница и ее 10% случаев.

Травм можно избежать если быть максимально осторожными с амплитудой и скоростью движений во время секса.

Во время секса некоторые женщины могут испытывать дискомфорт внизу живота и поэтому не могут расслабиться и получить удовольствие.

Специалисты нашли причину этого - грибки Candida, вызывающие инфекционное заболевание кандидоз.

doctor.ndtv.com
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