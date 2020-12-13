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воскресенье, 13 декабря 2020 19:22

Локдаун никого не спасет, сигнал от МВФ и чем полезна сельдь: 5 блогов недели

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Локдаун никого не спасет, сигнал от МВФ и чем полезна сельдь: 5 блогов недели
Украина получила $700 млн от ЕС. Фото: Reuters

Gazeta.ua предлагает пять блогов, которые были самыми популярными на этой неделе.

1. Рыбу обязательно вводите в рацион. Например, сельдь. Она является одним из лучших источников омега-3 жирных кислот. При суточной потребности от 1 до 1,5 г в сутки, в 100 г сельди содержится 2,4 г. В этой рыбе есть йод и селен - важные для работы щитовидной железы элементы. "Рыбные дни" должны быть 2-3 раза в неделю. Это здоровая и полезная привычка, отмечает диетолог Светлана Фус.

2. Украина получила деньги от ЕС. $700 млн в бюджет. МВФ дал сигнал, что Украина в программе. Бюджетного кризиса не будет. При этом Украина получила поддержку не в обмен на реформы. А в обмен на обещания. Запад пошел по пути гуманизма. Позволил украинской власти петлять. Теперь мы войдем в 2021 год с стабильной макроэкономической ситуацией. И власть получит возможность расслабиться. И нас снова ждут "приятные сюрпризы", считает инвестиционный банкир Сергей Фурса.

3. Русское слово "спутник" вошло в иностранные языки после того, как 4 октября 1957 года был запущен на орбиту первый в истории человечества искусственный спутник Земли. Государство, которое объявляет себя преемником СССР, эксплуатирует прошлое, пытаясь приписать себе прежние достижения. Но после того, как скороспелую российскую вакцину назвали "Спутник V", остатки "позитивной коннотации" этого слова могут вообще исчезнуть, убежден российский журналист Игорь Яковенко.

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4. Самое важное, что при жеребьевке отборочного турнира к Кубку мира-2022 сборная Украины попала в группу с пятью командами. Следующий год - это еще выход из коронавируса. Пока обойма игроков у Андрея Шевченко не такая большая. Поэтому хорошо, что удалось избежать двух лишних матчей. Однако в итоговое первое место и прямой выход на Кубок мира не слишком верится. Нет откровенно слабых команд, с которыми можно взять шесть очков без труда. Каждый матч будет тяжелый, объясняет футбольный эксперт Всеволод Кевлич.

5. Вариантов локдауна было два. Первый - вводить с 25 декабря. Школьников отправить на каникулы. Закрыть все сады. Накрылись бы тазом корпоративы - и коронавирус не разросся бы от коллективов по домам. В правительственном варианте (8-25 января) - останавливаемся, когда отгуляем праздники. Чтобы что? В разрезе экономики - точно не вариант. В разрезе здоровье - не вариант точно. Только в разрезе оптимистического поздравления народа с Новым годом одним президентом - несомненный успех, рассуждает политолог Виктор Бобыренко.

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