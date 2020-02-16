Коронавируса в Украине нет - Минздрав

В министерстве призывают граждан получать информацию из достоверных источников.

В Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заболевания коронавирус COVID-19.

Об этом в воскресенье сообщило Министерство здравоохранения.

В то же время в Минздраве напомнили: по состоянию на 16 февраля в мире зарегистрировано 69 261 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них 1669 - летальные.

"Напоминаем, что стоит отдавать предпочтение достоверным и проверенным источникам информации о COVID-19. Ведь появление и распространение уханского вируса стало топ-темой последних недель в СМИ и социальных сетях. Вместе с достоверными данными ходят множество мифов и фейков.

Используйте официальные источники информации:

Информация ВОЗ о COVID-19

Страница Центра общественного здоровья Украины

Страница Министерства здравоохранения Украины", - сообщают в ведомстве.

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