Коронавируса в Украине нет - Минздрав

В Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заболевания коронавирус COVID-19.
Об этом в воскресенье сообщило Министерство здравоохранения.
В то же время в Минздраве напомнили: по состоянию на 16 февраля в мире зарегистрировано 69 261 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них 1669 - летальные.
"Напоминаем, что стоит отдавать предпочтение достоверным и проверенным источникам информации о COVID-19. Ведь появление и распространение уханского вируса стало топ-темой последних недель в СМИ и социальных сетях. Вместе с достоверными данными ходят множество мифов и фейков.
Используйте официальные источники информации:
Информация ВОЗ о COVID-19
Страница Центра общественного здоровья Украины
Страница Министерства здравоохранения Украины", - сообщают в ведомстве.
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