На лайнере с украинцами обнаружили еще 70 случаев коронавируса

На лайнере обнаруживают новые случаи заражения. Фото: Википедия

Медики обнаружили 67 новых случаев заражения коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии.

Общее число больных борту судна - 285 человек, заявил в субботу министр здравоохранения Японии Кацунобу Като, передает "Интерфакс-Украина".

Пассажиры и члены экипажа находятся на карантине.

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На корабле находятся 25 граждан Украины. Двое из них заразились коронавирусом.

На круизном лайнере Diamond Princess количество зараженных коронавирусом достигло 175 человек - обнаружили 39 новых случаев заражения.