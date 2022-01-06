Коронавирус в Украине усиливается: где его больше всего

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За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 6632 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это больше, чем во вторник.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения в четверг.

В частности заболели 240 детей и 182 медработника.

От Covid-19 5 января скончались 187 человек, госпитализировали 2028 человек.

Больше всего больных обнаружили в Киеве (1173 случая), Львовской (400), Харьковской (397), Хмельницкой (390) и Одесской (379) областях.

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За сутки полностью вакцинировались (двумя дозами) 70 174 человека. Бустерную дозу получили 4040 украинцев.

Всего с начала вакцинальной кампании полностью прививки получили 13 905 862 человек.

"Вакцинация - это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни", - напоминает Минздрав.

Во вторник, 4 января, обнаружили 4571 случаев коронавируса. Для людей старше 60 лет разрешили бустерную дозу вакцины. В Украине больше не будут вводить тотальные локдауны, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль.