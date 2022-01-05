Коронавирус атакует с новой силой: какие регионы "лидируют"

За последние сутки в Украине обнаружили 4 571 новый случай коронавируса. Среди заболевших детей - 210, медработников-112.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 3 682 659 человек. Умерли 96 709 пациентов, из них 273 - за последние сутки. Выздоровели 3 491 793 человека, за последние сутки - 8 439, сообщает Минздрав.
С начала вакцинальной кампании прививали 14 748 324 человека. Всего провели 28 596 332 прививки.
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Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 1344;
Винницкая область - 156;
Волынская область - 25;
Днепропетровская область - 169;
Донецкая область - 126;
Житомирская область - 71;
Закарпатская область - 148;
Запорожская область - 148;
Ивано-Франковская область - 130;
Киевская область - 199;
Кировоградская область - 49;
Луганская область - 103;
Львовская область - 210;
Николаевская область - 102;
Одесская область - 209;
Полтавская область - 273;
Ровенская область - 104;
Сумская область - 129;
Тернопольская область - 85;
Харьковская область - 178;
Херсонская область - 111;
Хмельницкая область - 169;
Черкасская область - 157;
Черновицкая область - 85;
Черниговская область - 91.
В Украине разрешили бустерную дозу вакцины от коронавируса для людей в возрасте старше 60 лет. Третью прививку будут делать через полгода после введения второй дозы.
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