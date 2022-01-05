Коронавирус атакует с новой силой: какие регионы "лидируют"

С начала вакцинальной кампании прививали 14 748 324 человека. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 4 571 новый случай коронавируса. Среди заболевших детей - 210, медработников-112.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 3 682 659 человек. Умерли 96 709 пациентов, из них 273 - за последние сутки. Выздоровели 3 491 793 человека, за последние сутки - 8 439, сообщает Минздрав.

С начала вакцинальной кампании прививали 14 748 324 человека. Всего провели 28 596 332 прививки.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 1344;

Винницкая область - 156;

Волынская область - 25;

Днепропетровская область - 169;

Донецкая область - 126;

Житомирская область - 71;

Закарпатская область - 148;

Запорожская область - 148;

Ивано-Франковская область - 130;

Киевская область - 199;

Кировоградская область - 49;

Луганская область - 103;

Львовская область - 210;

Николаевская область - 102;

Одесская область - 209;

Полтавская область - 273;

Ровенская область - 104;

Сумская область - 129;

Тернопольская область - 85;

Харьковская область - 178;

Херсонская область - 111;

Хмельницкая область - 169;

Черкасская область - 157;

Черновицкая область - 85;

Черниговская область - 91.

В Украине разрешили бустерную дозу вакцины от коронавируса для людей в возрасте старше 60 лет. Третью прививку будут делать через полгода после введения второй дозы.