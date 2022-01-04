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вторник, 04 января 2022 11:31

Имеет 46 мутаций: во Франции обнаружили новый штамм Covid-19

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Имеет 46 мутаций: во Франции обнаружили новый штамм Covid-19
На основе 12 зарегистрированных случаев рано строить предположения о вирусологических, эпидемиологических или клинических особенностях штамма. Фото: pixabay.com

В Марселе обнаружили новый штамм коронавируса, имеющий 46 мутаций.

Первый случай зафиксировали у путешественника из Камеруна, свидетельствует препринт Института инфекционных заболеваний на MedRxiv.

"Штамм получил название B.1.640.2, его обнаружили у 12 пациентов на юго-востоке Франции", - говорится в сообщении.

Первое инфицирование новым штаммом задокументировали еще 9 декабря у пациента из коммуны Форкалькье в департаменте Альпы Верхнего Прованса. Пока неизвестно, влияет ли новый вариант вируса на уровень заразности или тяжесть течения болезни.

Ученые регулярно обнаруживают новые штаммы вируса, однако лишь немногие из них вызывают беспокойство. Covid-штамм Omicron имеет 32 мутации. 60% больных во Франции заражены именно этим вариантом. Всего в стране выявили более 10,4 млн заражений Covid-19, из них 125 тыс. случаев стали летальными.

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За минувшие сутки в Украине зафиксировали 1746 новых подтвержденных случаев коронавируса. Среди новых больных 87 детей и 21 медработник.

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