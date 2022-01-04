За сутки выявили 1746 новых случаев коронавируса

135 человек умерли от коронавируса за сутки. Фото: Pexels

За минувшие сутки зафиксировали 1746 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Среди новых больных 87 детей и 21 медработник, сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализировали за минувшие сутки 970 человек. Произошло 135 летальных случаев. Выздоровели 3629 человек.

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36 289 человек вакцинировали против коронавируса. Первую дозу получили 8511 человек, вторую дозу – 27421, дополнительную дозу получили 96, бустерную дозу – 261 человек.

Украина получит таблетки от коронавируса Это может произойти уже в первом квартале 2022 года. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин. Он рассказал подробности о препарате. По словам Кузина, лекарство молнупиравир будет назначать врач согласно протоколу.