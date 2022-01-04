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вторник, 04 января 2022 10:01

Назвали симптомы Omicron, с которыми стоит обратиться в больницу

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Назвали симптомы Omicron, с которыми стоит обратиться в больницу
Эти симптомы не возникают при других штаммах. Фото: pixabay.com

В США перечислили редкие симптомы Covid-штамма Omicron, с которыми следует как можно скорее обратиться в больницу: затрудненное дыхание, постоянная боль или давление в груди, спутанность сознания и неспособность проснуться или постоянная сонливость.

Стоит также остерегаться бледной, серой или синюшной кожи, что может указывать на низкий уровень кислорода в крови. Эти симптомы не возникают при других штаммах, сообщил центр по контролю и профилактике заболеваний страны (CDC), передает The Mirror.

"Основными симптомами Covid-19 являются высокая температура, постоянный кашель, а также потеря или изменение вкусов, запахов. Новый же вариант Omicron больше похож на обычную простуду с симптомами, которые пациенты и врачи часто описывают как легкие", - говорится в сообщении.

Все перечисленные признаки в CDC охарактеризовали как "предупреждающие знаки", с которыми следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

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В то же время тяжесть дыхания при коронавирусе, нарушение сознания, боль в грудной клетке и сатурация ниже 92% тоже могут сигнализировать о необходимости госпитализации и быть поводом для вызова экстренной медицинской помощи..

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