Минздрав назвал Сovid-симптомы, при которых нужно вызывать "скорую"

Тяжесть дыхания при коронавирусе, нарушение сознания, боль в грудной клетке и сатурация ниже 92% могут сигнализировать о необходимости госпитализации и быть поводом для вызова экстренной медицинской помощи.

Перечень симптомов, при которых необходимо вызвать "скорую", обнародовала 28 декабря пресс-служба Минздрава.

"Не откладывайте заботу о здоровье на "после праздников". Ознакомьтесь с перечнем симптомов, которые свидетельствуют о том, что вам или близким может понадобиться госпитализация при Covid-19. Однако заметьте, что врач примет решение о необходимости госпитализации уже после обследования", - говорится в сообщении.

Автор: Минздрав

Важно проконсультироваться с семейным врачом и следовать рекомендациям по лечению.

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За прошедшие сутки, 27 декабря, в Украине выявили 2248 новых случаев коронавируса. Из них детей - 137, медработников - 19. Умерли 134 больных, выздоровели - 4789 человек.