Город закрыли на карантин после бессимптомных случаев коронавируса

Город Ючжоу был закрыт на карантин. Фото: Reuters

Китайский город Ючжоу в провинции Хэнань закрыли на карантин.

Там в понедельник вечером обнаружили три бессимптомных случая Covid-19, передает The Guardian.

Более 1 млн. жителей города теперь обязаны оставаться дома.

Общественный транспорт в Ючжоу остановили, отменили общественные собрания и учения. Центр заблокирован для въезда и выезда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Словения усиливает карантин – ограничения будут касаться детей с 12 лет

Также магазинам и супермаркетам приказали продавать только товары ежедневного потребления.

Вооруженный спецназ на юге Китая провел по улицам четырех нарушителей карантина, что вызвало критику в адрес деспотического подхода власти. Четверо подозреваемых в масках и защитных костюмах с плакатами с их фото и именами прошли парадом позора во вторник перед большой толпой в городе Цзинси.