Город закрыли на карантин после бессимптомных случаев коронавируса

Китайский город Ючжоу в провинции Хэнань закрыли на карантин.
Там в понедельник вечером обнаружили три бессимптомных случая Covid-19, передает The Guardian.
Более 1 млн. жителей города теперь обязаны оставаться дома.
Общественный транспорт в Ючжоу остановили, отменили общественные собрания и учения. Центр заблокирован для въезда и выезда.
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Также магазинам и супермаркетам приказали продавать только товары ежедневного потребления.
Вооруженный спецназ на юге Китая провел по улицам четырех нарушителей карантина, что вызвало критику в адрес деспотического подхода власти. Четверо подозреваемых в масках и защитных костюмах с плакатами с их фото и именами прошли парадом позора во вторник перед большой толпой в городе Цзинси.
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