В Украине ввели бустерные Covid-прививки для пожилых людей

5 января рассмотрят вопрос про универсальный доступ к бустерным дозам вакцины для всех желающих. Фото: pixabay.com

В Украине разрешили бустерную дозу вакцины от коронавируса для людей в возрасте старше 60 лет.

Третью прививку будут делать через полгода после введения второй дозы, заявил 4 января министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.

"Бустерную дозу разрешили пожилым людям независимо от того, какой вакциной они прививались раньше. Для бустерной дозы предпочтение будут предоставлять мРНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty/Pfizer", - говорится в сообщении.

Прививать будут по следующим схемам:

▪️ первые две дозы Moderna или Pfizer + бустер Moderna или Pfizer;

▪ первые две дозы AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna или Pfizer;

▪️ первые две дозы CoronaVac + бустер Pfizer;

▪️ первые две дозы по смешанной схеме + бустер Moderna или Pfizer.

При отсутствии мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам. После Moderna или Pfizer теперь можно применять вакцину AstraZeneca. Минимальный интервал между дозами – 28 дней.

5 января рассмотрят вопрос универсального доступа к бустерным дозам вакцины для всех желающих.

Для получения бустерной дозы можно записаться на прививку в любой пункт или центр вакцинации. Перечень и контакты на vaccination.covid19.gov.ua/list или по телефону 0 800 60 20 19.

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Сейчас бустерные дозы рекомендованы также для медицинских работников и работников домов интернатного типа. Проведение бустерной дозы увеличивает срок действия сертификата о вакцинации на 270 дней.