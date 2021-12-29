Правительство больше не будет вводить в Украине тотальных локдаунов

Бизнес сможет работать в красных зонах карантина при условии 100% вакцинации работников. Фото: pixabay.com

В Украине больше не будут вводить тотальные локдауны.

Бизнес сможет работать в красных зонах при условии 100% вакцинации коллективов, заявил в среду премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства.

"Благодаря бесплатной вакцинации мы больше не планируем вводить локдауны. Если работники вакцинированы, бизнес будет работать и в красных зонах карантина", - сказал он.

Ранее правительство продлило адаптивный карантин в Украине до 31 марта 2022 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус снова рванул вверх: свежая статистика

По состоянию на 29 декабря ситуация с коронавирусом ухудшилась в Донецкой и Черниговской областях. Они перешли в оранжевую зону. 22 области и Киев находятся в желтой зоне карантина.