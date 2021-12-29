Коронавирус снова рванул вверх: свежая статистика

За все время пандемии коронавируса в Украине заболели более 3,6 млн человек. Фото: t.me/KyivCityOfficial

28 декабря в Украине выявили 5454 новых случая Covid-19. Это на 3206 больных больше, чем за предыдущие сутки. Из них заболели 353 ребенка и 98 медработников.

В больницы попали 1153 пациента, умерли – 307, выздоровели – 12 352, сообщает Минздрав.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1113;

Винницкая область – 161;

Волынская область – 144;

Днепропетровская область – 184;

Донецкая область – 443;

Житомирская область – 64;

Закарпатская область – 206;

Запорожская область – 215;

Ивано-Франковская область – 68;

Киевская область – 275;

Кировоградская область – 40;

Луганская область – 107;

Львовская область – 160;

Николаевская область – 80;

Одесская область – 642;

Полтавская область – 358;

Ровенская область – 125;

Сумская область – 112;

Тернопольская область – 60;

Харьковская область – 173;

Херсонская область – 18;

Хмельницкая область – 181;

Черкасская область – 387;

Черновицкая область – 63;

Черниговская область – 75.

За все время пандемии в Украине заболели 3 654 690 человек, выздоровели – 3 449 880, умерли – 95 412.

27 декабря в мире обнаружили по меньшей мере 1 217 831 Covid – случай. Это больше всего за все время пандемии.