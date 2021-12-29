Коронавирус снова рванул вверх: свежая статистика

28 декабря в Украине выявили 5454 новых случая Covid-19. Это на 3206 больных больше, чем за предыдущие сутки. Из них заболели 353 ребенка и 98 медработников.
В больницы попали 1153 пациента, умерли – 307, выздоровели – 12 352, сообщает Минздрав.
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Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1113;
Винницкая область – 161;
Волынская область – 144;
Днепропетровская область – 184;
Донецкая область – 443;
Житомирская область – 64;
Закарпатская область – 206;
Запорожская область – 215;
Ивано-Франковская область – 68;
Киевская область – 275;
Кировоградская область – 40;
Луганская область – 107;
Львовская область – 160;
Николаевская область – 80;
Одесская область – 642;
Полтавская область – 358;
Ровенская область – 125;
Сумская область – 112;
Тернопольская область – 60;
Харьковская область – 173;
Херсонская область – 18;
Хмельницкая область – 181;
Черкасская область – 387;
Черновицкая область – 63;
Черниговская область – 75.
За все время пандемии в Украине заболели 3 654 690 человек, выздоровели – 3 449 880, умерли – 95 412.
27 декабря в мире обнаружили по меньшей мере 1 217 831 Covid – случай. Это больше всего за все время пандемии.
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