Штамм Omicron добрался до Киева

Киев сейчас имеет "желтый" уровень эпиднебезопасности. Фото:Pixabay.com

В Киеве зафиксировали случаи заболевания новым штаммом коронавируса Omicron.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Omicron может вызвать еще одну волну заболеваемости в Украине - эпидемиолог

"Сегодня в городе уже зафиксированы случаи заболевания новым штаммом коронавируса Omicron. Специалисты утверждают, что этот вирус имеет большую контагиозность (способность передаться. - Gazeta.uа), чем штамм Delta. По словам медиков, вакцинированные пациенты болеют в легкой форме", - сообщил чиновник.

Поворозник отметил важность соблюдения карантинных требований в Киеве. В настоящее время город находится в желтой зоне эпидопасности.

За прошедшие сутки, 27 декабря, в Украине выявили 2248 новых случаев коронавируса. Из них 475 случаев подтвердили в Киеве.