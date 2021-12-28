Штамм Omicron добрался до Киева

В Киеве зафиксировали случаи заболевания новым штаммом коронавируса Omicron.
Об этом сообщил в Facebook первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
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"Сегодня в городе уже зафиксированы случаи заболевания новым штаммом коронавируса Omicron. Специалисты утверждают, что этот вирус имеет большую контагиозность (способность передаться. - Gazeta.uа), чем штамм Delta. По словам медиков, вакцинированные пациенты болеют в легкой форме", - сообщил чиновник.
Поворозник отметил важность соблюдения карантинных требований в Киеве. В настоящее время город находится в желтой зоне эпидопасности.
За прошедшие сутки, 27 декабря, в Украине выявили 2248 новых случаев коронавируса. Из них 475 случаев подтвердили в Киеве.
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