Больше всего за время пандемии: в мире обнаружили рекордное количество заражений Covid-19

27 декабря в мире обнаружили рекордные 1,2 миллиона случаев Covid-19. Фото: REUTERS

27 декабря в мире обнаружили по меньшей мере 1 217 831 Covid – случай.

Это – больше всего за все время пандемии, по данным сайта Worldometers.

В частности, в США выявили 312 939 случаев, во Франции – 179 807, в Британии – 129 471. Далее следуют Испания и Италия. Там 99 671 и 78 313 заражений соответственно.

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Украина, где 2248 больных, на 43 месте в мире между Ливаном и Бельгией. В Европе – на 20 месте.

6564 человека в мире умерли от вируса за сутки. Украина по этому показателю на 11-м месте в мире и на седьмом в Европе.

27 декабря в Украине было выявлено 2248 новых случаев коронавируса. Умерли – 134 больных. Выздоровели – 4789 человек. За все время пандемии в Украине заболели 3 649 236 человек. Выздоровели – 3 437 528 больных. Умерли – 95 105.