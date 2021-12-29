Две области вернули в оранжевую зону карантина

По состоянию на 29 декабря ситуация с коронавирусом ухудшилась в Донецкой и Черниговской областях. Они перешли в оранжевую зону.
22 области и Киев находятся в желтой зоне карантина, по данным Минздрава.
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В красной зоне остаются Волынская и Запорожская области.
Но с 30 декабря они выходят из этой зоны.
Решение о переходе Волынской и Запорожской областей в желтую зону карантина приняли на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 28 декабря.
С 30 декабря все регионы Украины будут переведены в желтый уровень эпидопасности.
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