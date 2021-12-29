Две области вернули в оранжевую зону карантина

В двух областях ухудшилась ситуация с коронавирусом. Фото: t.me/KyivCityOfficial

По состоянию на 29 декабря ситуация с коронавирусом ухудшилась в Донецкой и Черниговской областях. Они перешли в оранжевую зону.

22 области и Киев находятся в желтой зоне карантина, по данным Минздрава.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус снова рванул вверх: свежая статистика

В красной зоне остаются Волынская и Запорожская области.

Но с 30 декабря они выходят из этой зоны.

Решение о переходе Волынской и Запорожской областей в желтую зону карантина приняли на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 28 декабря. С 30 декабря все регионы Украины будут переведены в желтый уровень эпидопасности.