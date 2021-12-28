Все желтые: последние две области выводят из красной зоны карантина

 
Ексклюзивы
1/5
Самолеты-разведчики США над Донбассом и российские угрозы – что о нас пишет мир
Самолеты-разведчики США над Донбассом и российские угрозы – что о нас пишет мир
Просмотров: 612
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Просмотров: 306
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
2 Просмотров: 1224
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Просмотров: 882
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
Просмотров: 2781
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
5 Просмотров: 2709
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Просмотров: 1017
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Просмотров: 1008
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Просмотров: 1053
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
Просмотров: 2583
Фото
Все фото
3
6
7
16
3
Готовьте праздничные зонты: украинцев шокировал прогноз на Новый год
Готовьте праздничные зонты: украинцев шокировал прогноз на Новый год
В Карпатах намело сугробы снега в 1,5 м
В Карпатах намело сугробы снега в 1,5 м
В Бразилии объявили чрезвычайное положение из-за наводнения
В Бразилии объявили чрезвычайное положение из-за наводнения
Поплавский представил свою жизненную философию в новом клипе
Поплавский представил свою жизненную философию в новом клипе
Клали асфальт на лед: Укравтодор отреагировал на ноу-хау коммунальщиков
Клали асфальт на лед: Укравтодор отреагировал на ноу-хау коммунальщиков
Видео
Все видео
"Дія" начнет оповещать украинцев о судебных заседаниях: подробности
"Дія" начнет оповещать украинцев о судебных заседаниях: подробности
Посадка легендарной украинской "Мрии" в туман попала на видео: впечатляющее кадры
Посадка легендарной украинской "Мрии" в туман попала на видео: впечатляющее кадры
Впервые в мире: украинец смастерил из "Запорожца" дом на колесах
Впервые в мире: украинец смастерил из "Запорожца" дом на колесах
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
В Украину не пустили российскую актрису
В Украину не пустили российскую актрису
Интервью
1/5
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 909
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1800
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Просмотров: 1386
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Просмотров: 657
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Просмотров: 2286
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
27 декабря 2021
Просмотров: 513
Подарунок
– Оксано, меценат просить для новорічного звіту фото Сергія у візку. Що робити? – радиться знайома 36-річна Ганна з Дубна на ...
вторник, 28 декабря 2021 17:35

Все желтые: последние две области выводят из красной зоны карантина

  Комментировать
Все желтые: последние две области выводят из красной зоны карантина
С 30 декабря все регионы Украины будут переведены в желтый уровень эпидопасности. Фото: t.me/KyivCityOfficial

Волынская и Запорожская области выходят из красной зоны карантина. Они покинут ее в полночь 30 декабря.

Такое решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Штамм Omicron добрался до Киева

"Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 30 декабря 2021 года желтый уровень эпидемической опасности на территории Волынской и Запорожской областей", - сказано в сообщении.

Таким образом, с 30 декабря все регионы Украины будут переведены в желтый уровень эпидопасности.

С 6 декабря в Украине действуют новые правила карантина. Теперь посещать общественные учреждения на желтом уровне эпидопасности могут только те, кто получил по крайней мере одну дозу прививки от Covid -19 и имеет соответствующий документ.

Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов нужно иметь по крайней мере одну прививку от Covid -19. В то же время для посещения общественных заведений можно использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ - Covid -сертификат о выздоровлении.

Таким образом, на желтом уровне эпидопасности общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет одного из перечисленных документов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Все желтые: последние две области выводят из красной зоны карантина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
декабря

Священник умер после побоев

Создали национальный парк из 23 озер

Самое читаемое
Что ждет Украину в 2022 году – астролог ошеломила прогнозом
Что ждет Украину в 2022 году – астролог ошеломила прогнозом
 Просмотров: 23508
Украина могла покупать газ в десять раз дешевле, чем покупает теперь — Порошенко
Украина могла покупать газ в десять раз дешевле, чем покупает теперь — Порошенко Просмотров: 7254
Гороскоп 27 декабря - 2 января: кто имеет серьезные шансы разбогатеть
Гороскоп 27 декабря - 2 января: кто имеет серьезные шансы разбогатеть
 Просмотров: 5382
Кива разразился антиукраинским заявлением в эфире российского ток-шоу
Кива разразился антиукраинским заявлением в эфире российского ток-шоу
 Просмотров: 5310
Из ангара &quot;Антонов&quot; выкатили самолет нового поколения - впечатляющие фото
Из ангара "Антонов" выкатили самолет нового поколения - впечатляющие фото
4
 Просмотров: 4491
Общество
В Украине хотят производить CoronaVac
В Украине хотят производить CoronaVac Просмотров: 9
"Гордон - мыльный пузырь" - "Деминициативы" отрицают причастность к скандальному опросу
"Гордон - мыльный пузырь" - "Деминициативы" отрицают причастность к скандальному опросу Просмотров: 36
"Дія" начнет оповещать украинцев о судебных заседаниях: подробности
"Дія" начнет оповещать украинцев о судебных заседаниях: подробности
 Просмотров: 90
Для каждого третьего украинца 2021 год стал успешным
Для каждого третьего украинца 2021 год стал успешным Просмотров: 63
Украинцы хотят видеть президентом Гордона
Украинцы хотят видеть президентом Гордона 5 Просмотров: 873
Больше всего комментируют
5
Украинцы хотят видеть президентом Гордона
4
Директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров назвал подозрение Порошенко политическим делом
2
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
2
Французский зоопарк закрылся из-за побега стаи волков в рабочие часы
2
После скандала с помощницей замминистра образования уволили
Голосов: 58013
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть