Все желтые: последние две области выводят из красной зоны карантина

Волынская и Запорожская области выходят из красной зоны карантина. Они покинут ее в полночь 30 декабря.

Такое решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

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"Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 30 декабря 2021 года желтый уровень эпидемической опасности на территории Волынской и Запорожской областей", - сказано в сообщении.

Таким образом, с 30 декабря все регионы Украины будут переведены в желтый уровень эпидопасности.

С 6 декабря в Украине действуют новые правила карантина. Теперь посещать общественные учреждения на желтом уровне эпидопасности могут только те, кто получил по крайней мере одну дозу прививки от Covid -19 и имеет соответствующий документ.

Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов нужно иметь по крайней мере одну прививку от Covid -19. В то же время для посещения общественных заведений можно использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ - Covid -сертификат о выздоровлении.

Таким образом, на желтом уровне эпидопасности общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет одного из перечисленных документов.