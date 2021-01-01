Коронавирус в Украине: сообщили свежую статистику

В Украине подтвердили более миллиона случаев Covid-19. Фото: Reuters

За последние сутки в Украине обнаружили 9432 новых больных коронавирусом.

Умерли 147 человек, преодолели болезнь 10016 пациентов, свидетельствуют данные СНБО.

За все время пандемии в Украине подтвердили 1064479 случаев Covid-19.

Наиболее сложная ситуация в Киеве (+885), Харьковской области (+713), Киевской области (+627), Полтавской области (+518), Одесской области (+544).

С начала пандемии в стране выздоровели от коронавируса 720009 пациентов.

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Карантин в январе не планируют отменять или переносить. Министерство здравоохранения вводит локдаун из-за прогнозируемого вспышка заболеваемости после новогодних праздников и сезонную эпидемию гриппа.