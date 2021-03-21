Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация за сутки

В больницах оказались 4838 больных. Фото: pixabay

За прошедшие сутки, 20 марта, в Украине обнаружили 11 145 новых случаев коронавируса.

Больше всего больных во Львовской области, 166 человек скончались, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Инфекцию констатировали у 585 детей и 199 медработников. В больницах оказались 4838 больных.

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Во Львовской области 1117 новых случаев, Харьковской - 879, Житомирской - 814, Днепропетровской - 760 и Хмельницкой - 740.

За сутки сделали 68 776 тестов, в частности, методом ПЦР - 35 240, методом ИФА - 6443, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 27 093.

Выздоровели 3877 человек.

С 1 апреля во Львове увеличат коечный фонд на 150 мест в Центре легочного здоровья. На сегодняшний день в медцентре размещено 370 койко-мест для больных с коронавирусом.